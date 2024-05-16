"Makamlarda değil, sokaklarda sizinleyiz!"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve geldiği günden bu yana Mamak halkının isteklerini, taleplerini ve önerilerini dikkatle dinlediklerini ve bu süreçte yerine getirmeye özen göstereceklerini belirtti. Şahin, önümüzdeki dönemde Mamak halkına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla makamda değil, sokaklarda vatandaşlarla bir araya geleceklerini vurguladı.

Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Kıymetli Hemşehrilerim; Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, tüm istek, talep ve önerilerinizi can kulağıyla dinledik. Önümüzdeki süreçte de yerine getirmeye özen göstereceğiz. Bugünden itibaren Mamak halkına daha iyi hizmet sunabilmek için makamlarımızda değil, sokaklarda sizlerle bir aradayız."