Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, C.B.’ye ait araç ve evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
- Asayiş
Edirne’de tarihi eser operasyonu
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.