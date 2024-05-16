16 May 2024 - 10:17 - Asayiş

Edirne’de tarihi eser operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.