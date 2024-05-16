Putin’in Çin ziyaretinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyaret öncesi Çin'in yerel basınına yaptığı açıklamada, Çin lideri Şi'ye , ‘ulusal çıkarlar ve karşılıklı derin güvene dayalı bir stratejik ortaklık’ kurmaktaki yardımları için teşekkür etti. Putin, yeni başkanlık döneminin ilk ziyaretini de bu nedenle Çin'e yaptığını vurguladı. Putin ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, her iki ülkenin de ‘ sanayi ve yüksek teknoloji, uzay ve barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer yenilikçi sektörler’ alanlarında daha yakın iş birliği kurmaya çalışacağını ifade etti. İki ülke arasındaki ödemelerin Rus ve Çin para birimiyle yapıldığına dikkat çeken Putin, “Bugün tüm ödemelerin yüzde 90'ı zaten ruble ve yuan cinsinden yapılıyor” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig, Rus liderinin ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, “Çin ve Rusya, üçüncü ülkelere karşı hizalanmama ve çatışmama ilkelerine bağlı kalacaktır. Çin ve Rusya siyasi karşılıklı güveni derinleştirecektir. Aynı zamanda komşular arasında yeni bir tür ilişki ve bağlantı kurma örneği sergileyecektir. İki ülke de uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzenini savunuyor” ifadelerini kullandı. Putin, Çin yerel basınına verdiği röportajında, Çin'in ‘ Ukrayna'daki krizi çözme’ yönündeki girişimlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.