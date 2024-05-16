Mezunu olduğu okulda rehberlik yapıyor

Bilgen, "Davranış bilimine çok ilgi duyuyorum. Özellikle engelli çocukların ve ailelerin davranış problemleri hep ilgi alanım oldu. Görme engelli olmam ve görme engelli bir çocuğa sahip olmam bunda etkili oldu. Hem yaşamsal hem de akademik olarak bu alanda çalışıyorum" dedi.

Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda Rehber Öğretmen olan görme engelli Figen Bilgen, mezun olduğu okulda görme engelli çocuklara rehberlik yapıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra çocukken eğitim gördüğü Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu'na tayinini isteyen Bilgen, 29 yıldır görme engelli öğrencilere eğitim veriyor. Çocukluğundan beri insan davranışları konularına ilgi duyduğunu belirten Bilgen, "Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndan mezunum ve burada ciddi ihtiyaç olduğunu biliyordum. Çünkü çocuklar bazı davranış sorunları yaşadığında, bu alanda insanlar olmadığı için yanlış davranışlar sergileyebiliyorlar. Kendim de burada okuduğum için bu okulda çalışmayı seçtim. 1995'ten beri de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'Hem yaşamsal hem de akademik olarak bu alanda çalışıyorum'

Babasını çok erken yaşlarda kaybettiğini söyleyen Bilgen, "Babam öldüğünde yıllarca kabul etmedim. Bu nedenle öğretmenlerimden biri bana yalancı demişti. Oysa çocuklar yalan söylemezler, sadece kabul etmek istemezler. Bundan dolayı da bu okulda çalışmayı özel olarak tercih ettim. Davranış bilimine çok ilgi duyuyorum. Özellikle engelli çocukların ve ailelerin davranış problemleri hep ilgi alanım oldu. Görme engelli olmam ve görme engelli bir çocuğa sahip olmam bunda etkili oldu. Hem yaşamsal hem de akademik olarak bu alanda çalışıyorum" dedi.

'Sadece kitaptan okumamış, yaşayarak gelmiş diye düşünüyorlar'

Görme engelliler okullarındaki öğretmenlerin görme engelli olmasının veliler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu dile getiren Bilgen, "Aynı şeyleri yaşayan insanların onları daha iyi anladığını görüyorlar. Bu anlamda daha etkili ve aktif olduğunu görüyoruz. Önerilerimiz daha çok dikkate alınıyor. Mesela tepkilerimi daha rahat koyabiliyorum. Çünkü ben de yaşadığım için tepkimi dikkate alıyorlar. Eleştirmemi, davranışlar üzerine yorum yapmamı önemsiyorlar. Sadece kitaptan okumamış, yaşayarak gelmiş diye düşünüyorlar" diye konuştu.

'Acımak yerine, eğitmeyi, rehabilite etmeyi öncelikli tutmalılar'

"Görme engelli olmak engel değil" diyen Bilgen, "Görme engelliler rehabilite edilirse, baston, teknolojik araç gereçleri kullanabilirse gerçekten yaşamda herkesle eşitlenebiliyor. Fiziksel durumlar aşıldığında diğer yaşıtları gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Görme engelli çocuğa sahip olan aileler kesinlikle çocuklarını kısıtlamamalılar. Acımak yerine, eğitmeyi, rehabilite etmeyi öncelikli tutmalılar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğretmeliler. Bu çok önemli. Çünkü hayatı boyunca onların bakıcısı olamazlar. 'Duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür' sözünde de olduğu gibi yaşam kendileri için bittiğinde çocukları hayatlarını sürdürebilmeli" ifadelerini kullandı.