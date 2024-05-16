AHL Pay'den adrese teslim altın

AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, ““Birçok bankanın ve elektronik para kuruluşunun gündeminde olan adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı konusunda ilk uygulayan finans kurumu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AHL Pay markası ile faaliyet gösteren Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Türkiye’de adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışına başlayan ilk lisanslı finans kuruluşu olduğunu duyurdu.

AHL Pay kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden satın aldıkları altın ve gümüş ürünler, siparişte belirtilen adrese sigortalı olarak teslim ediliyor. Teslimatı gerçekleştirilen ürünler arasında gram altın (1 gr, 2.5 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr), Cumhuriyet altını (çeyrek altın, yarım altın, tam altın), külçe altın (1 kg) ve gram gümüş (50 gr, 100 gr) seçenekleri bulunuyor.

“Çalışmalarımız sonucunda satış fiyatlarını piyasadan çok daha uygun hale getirdik”

AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, konu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Birçok bankanın ve elektronik para kuruluşunun gündeminde olan adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı konusunda ilk uygulayan finans kurumu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ahlatcı Holding'in bir iştiraki olmamız, bu konuda bir ilke imza atmamızda en önemli etkendir. Bu hizmetimizi Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri iş birliği ile gerçekleştirmekteyiz. Gram altın, Cumhuriyet altınları, külçe altın ve gram gümüş kategorilerindeki 13 farklı ürünü, Türkiye’nin dört bir yanına sigortalı olarak birkaç gün içerisinde ulaştırıyoruz. Satış fiyatlarımız konusunda oldukça iddialıyız. Türkiye’deki en uygun online satış fiyatının AHL Pay’de olduğunu gözlemliyorum. Ülkemizde online fiziki altın satışlarının gerçekleştiği kuyumculuk web siteleri ve pazaryeri uygulamalarına kıyasla çok daha uygun fiyatlar sunuyoruz. Üretim, kargo ve sigorta süreçlerini, sahip olduğumuz ödeme altyapısı ile özenle kurgulayarak ödeme maliyetlerinin azalmasını sağladık ve bu çalışmalarımız sonucunda satış fiyatlarını piyasadan çok daha uygun hale getirdik.”