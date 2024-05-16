Ankara Üniversitesi personel alacak!

Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Alınacak personel için başvuru detayları belirlendi. İşte başvuru yapabilecek adaylar ve genel şartlar:

GENEL ŞARTLARI NELER?

2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak,

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma

(gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

8. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların

hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinden “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

BAŞVURU NİTELİKLERİ NELER?

2 BÜRO PERSONELİ-01 alımı için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1 BÜRO PERSONELİ-02 alımı için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7 DESTEK PERSONELİ-01 (HASTABAKIMI) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak, alımı için 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

1 DESTEK PERSONELİ-02 (ŞOFÖR) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, Geçerlilik süresi dolmamış (C) ve (D) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak, (Eski E sürücü belgesi), Geçerlilik süresi dolmamış psikoteknik belgesine sahip olmak, Ehliyetine alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak, alımı için 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

1 DESTEK PERSONELİ-03 (TEMİZLİK) (ERKEK) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak, MEB onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak.

1 DESTEK PERSONELİ-04 (TEMİZLİK) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, alımı için MEB onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

2 DESTEK PERSONELİ-05 (TEMİZLİK) (ERKEK) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, alımı için MEB onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

1 DESTEK PERSONELİ-06 (TEMİZLİK) (KADIN) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, MEB onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak, 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

4 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ- 01 (ERKEK) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

3 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ- 02 (ERKEK) alımı için Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

5 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ- 03 (ERKEK) alımı için Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

1 TEKNİKER alımı için Web Tasarım ve Kodlama önlisans programından mezun olmak.

92 HEMŞİRE alımı için Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

1 FİZYOTERAPİST alımı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,.

1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ alımı için Ergoterapi lisans programından mezun olmak.

1 RÖNTGEN TEKNİSYENİ alımı için Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2 SAĞLIK TEKNİKERİ-01 alımı için Ameliyathane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.

1 SAĞLIK TEKNİKERİ-02 alımı için Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

5 SAĞLIK TEKNİKERİ-03 alımı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak,.

3 SAĞLIK TEKNİKERİ-04 alımı için Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.

2 SAĞLIK TEKNİKERİ-05 alımı için Anestezi önlisans programından mezun olmak.

2 SAĞLIK TEKNİKERİ-06 alımı için Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemleri 15/05/2024 –29/05/2024 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapılacaktır.