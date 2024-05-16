Ankara'da havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara'da hava sıcaklıkları artıyor. Önümüzdeki hafta en yüksek sıcaklığının 29 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 10°C olacağı tahmin ediliyor.

16 Mayıs Perşembe (bugün) hava durumunun parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük hava sıcaklığının ise 10°C olması bekleniyor.