Beşiktaş'taki binada doğal gaz patlaması

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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL