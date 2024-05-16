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Beşiktaş'taki binada doğal gaz patlaması

İstanbul Beşiktaş'ta, 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.

Beşiktaş'taki binada doğal gaz patlaması
Beşiktaş'taki binada doğal gaz patlaması
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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL

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16 May 2024 - 09:14 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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