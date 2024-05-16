Uygulamada aranan 2 hükümlü yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için birçok noktada uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, şüphe üzerine bir kişiyi durduran polis, yaptığı Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 34 yıl hapis cezası olan Ö.G. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polisin yaptığı başka bir uygulamada ise, hırsızlık suçundan çok sayıda dosyası olan H.T. yakalandı. Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ilçede L.G. isimli şüpheli de iş yeri önünde eski sevgilisiyle kavga ettiği iddiasıyla tabanca ile çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada, olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüpheliyi ruhsatsız tabancasıyla yakaladı.

Farklı noktalarda yapılan uygulama ve denetimlerde ise A.N., ve M.A.B.'de ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.