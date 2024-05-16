16 May 2024 - 07:41- İlçe Haberleri G:

Kızılcahamam Belediyesi'nden 19 Mayıs etkinliği

Kızılcahamam Belediyesi , 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.

Kızılcahamam Belediyesi'nden 19 Mayıs etkinliği mask
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Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinliklerinin 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00'da Kızılcahamam Belediyesi önünde başlayacağı belirtildi.

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinliklerimize tüm gençlerimizi bekliyoruz" denildi.

Program içeriği şu şekilde:

-Belediye binası önü buluşma

-Atatürk parkına araçla araçlarla geçiş

-Yürüyüş başlangıcı 

- Atatürk Çamında ikram

- Yerel sanatçı konseri:

Oğuz Doğanay

Kızılcahamam Belediyesi'nden 19 Mayıs etkinliği

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16 May 2024 - 07:41 Ankara/ Kizilcahamam- İlçe Haberleri

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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