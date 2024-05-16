Kızılcahamam Belediyesi'nden 19 Mayıs etkinliği

Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinliklerinin 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00'da Kızılcahamam Belediyesi önünde başlayacağı belirtildi.
Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinliklerimize tüm gençlerimizi bekliyoruz" denildi.
Program içeriği şu şekilde:
-Belediye binası önü buluşma
-Atatürk parkına araçla araçlarla geçiş
-Yürüyüş başlangıcı
- Atatürk Çamında ikram
- Yerel sanatçı konseri:
Oğuz Doğanay
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü Etkinliklerimize tüm gençlerimizi bekliyoruz ?? pic.twitter.com/x2egcesGu9
— Kızılcahamam Belediyesi ?? (@kizilcahamambel) May 15, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.