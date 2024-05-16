'Dünya Futbolunun Yıldızları Fotoğraf Sergisi' açıldı

Gazeteci Mesut Işık'ın objektifinden çıkan kareler Gebze Center AVM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Kenan Demirbaş, Gebze Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Levent Altun, Gebze Birlik Futbol Kulübü Başkanı Şener Yılmaz, İş insanı Erdal Ayaydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın maçlarından oluşan karelerin yer aldığı sergi, katılımcıların beğenisini topladı. Arjantin Milli Takımı'nın messi kaptanlığında yaşadığı şampiyonluğun kareleri ziyaretçiler tarafından en çok ilgiyi gördü.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Mesut Işık'ı meslektaşları da yalnız bırakmadı. Dünya Yıldızları Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret eden foto muhabirleri, Katar'daki dünya kupasına Türkiye'den giden ender gazetecilerden biri olan Mesut Işık'ı yaptığı çalışmalar ve Dünya Kupası'nda yer almasından dolayı tebrik ettiler.

MESUT IŞIK: HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Herkesin bir hayali olduğunu ve bugün kendisinin hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Mesut Işık, "Düşünün foto muhabirliğine başlıyorsunuz amatör maçlardan Süper Lig maçlarından Dünya Kupası'na uzanan bir yol. 2022 Dünya Kupası ilk kez Katar'da düzenlendi. Normalde Dünya Kupası, ligler bitince başlardı Kasım ayında başladı, 15 Aralık'ta bitti. Dünya Kupası'nda yer almaktan çok mutlu oldum. Sergime katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

LEVENT ALTUN: ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR

Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Levent Altun, gazeteciliğin toplumsal hayatın bir parçası olduğuna vurgu yaparak, "Özellikle de iletişim açısından. Bazen bir fotoğraf sayfalarca yazıdan çok daha fazla anlam ifade eder. Meslektaşım, her zaman gurur duyduğum Mesut kardeşim artık mesleğinin ustalık döneminde ve çok güzel çalışmalara imza atıyor. Defalarda fotoğraf sergilerini gezdik. Bugünkü sergi ise çok daha fazla anlam ifade ediyor. 2022 Dünya Kupası oynanacağı zaman hepimiz televizyonların başlarında maçları izlerken Mesut Işık, Türkiye'den giden tek foto muhabiri olarak Katar'da binlerce kilometre uzaklıkta bu görmüş olduğunuz fotoğrafları çekerek bir nevi sadece Gebze'miz için değil ülkemiz açısından da çok büyük bir onur kaynağı olmuştur. Her fotoğrafın anlattığı çok önemli çok özel ifadeler var. Baktığınız zaman Gebze'miz adına da onur verici bir olay. Kendisini kutluyorum. Bundan sonraki meslek hayatında daha başarılı işlere imza atacağını biliyorum" diye konuştu.

KENAN DEMİRBAŞ: BAŞARILARININ DAİM OLMASINI DİLİYORUM

Darıca Belediyesi Başkan Vekili Kenan Demirbaş, "Mesut ağabey Gebze'mizin ve Türkiye'mizin çok değerli ağabeyidir. Bizi onurlandırdı, kendisinin başarılarının daim olmasını diliyorum. Çok değerli belediye başkanımız Muzaffer Bıyık'ın selamlarını getirdim. Başkanımızın annesi vefat ettiği için aramızda bulunamadı. Mesut Beye meslek hayatında başarılar diliyorum. Çalışmaları amatör kardeşlerimize de örnek olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

HASAN SOBA: GEBZELİ OLARAK GURUR DUYUYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletiyorum. Şehir dışında olduğu için katılım sağlayamadı. Fenerbahçe ve Gebzespor maçlarına gidiyordum en güzel anlar hep Mesut ağabeyden oluştu. O kadar kalabalık statlarda yakalamıştır bizi. Bugün her ne kadar Dünya Kupası ile alakalı güzel bir emek sergilense de benimle alakalı çok güzel anıları da vardır. Hem işini güzel yapan hem de şehrimizi, Gebze'mizin kültürel, sosyal anlamda gelişmesine de katkı sunuyor. Gebzeli olarak gurur duyuyorum. Bundan sonraki meslek hayatında başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ: NİCE FOTOĞRAF SERGİLERİ YAPMAK NASİP OLUR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Dünya Yıldızları Fotoğraf Sergisi'nin kahramanı ile beraberiz. Mesut kardeşimiz hani bir tanımlama vardır ya 'bir şeyi yapacaksan adam gibi yap, bir şeyi en iyi yapmak istiyorsan severek yap.' Dolayısıyla işini severek yapan, severek hayata olumlu katkılar sunan bir kimlik olarak daima karşımızda bu duruşla yer aldı. Bugün de bunun meyvelerini ortaya koymuş oluyor. Biz bu duruşundan, emeklerinden, gayretlerinden, bu değerli fotoğraf sergisini kazandırdığından dolayı kendisini kutluyoruz. Nice fotoğraf sergileri yapmak nasip olur" ifadelerini kullandı.