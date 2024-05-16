Emekli polis 2 kişiyi tabancayla vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arsa sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında borç- alacak nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Bugün ise Mehmet Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla müteahhit Kerem Kaya ve Erkan Yıldız’a sokak ortasında ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Kerem Kaya başından vurulurken, omzundan vurulan Erkan Yıldız ise sokakta bulunan markete sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde müteahhit Kerem Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, markete sığınan yaralı Erkan Yıldız ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Şüpheli Mehmet Yılmaz, olay yerine gelen polislere teslim olurken, Kerem Kaya’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.