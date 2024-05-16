- Asayiş

Babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı

Kütahya’da İ.Y. (15) isimli kız çocuğunun, izinsiz aldığı babasına ait hafif ticari araçla çarptığı otomobildeki, 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı
Babasının aracıyla kaza yaptı: 3 yaralı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Akkent Mahallesi Süleyman Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı 43 AAE 609 plakalı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki 43 ACL 236 plakalı otomobile çarptı. Savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki Emine Kaymak (61), Şükriye Demirdaş (40) ve Rümeysa Asiye Demirdaş (9) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi.

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16 May 2024 - 06:18 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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