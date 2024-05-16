Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sandal Mahallesi- Saraçlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Ramazan Avcı yönetimindeki 45 RA 4563 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Avcı, motosikletten yola savrularak başını kaldırıma vururken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Avcı'nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.