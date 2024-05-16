Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sandal Mahallesi- Saraçlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Ramazan Avcı yönetimindeki 45 RA 4563 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Avcı, motosikletten yola savrularak başını kaldırıma vururken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Avcı'nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.