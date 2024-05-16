'Kamu ve özel olarak daha fazla tasarruf edelim'

Ankara'da TOBB'un 80'nci Genel Kurulu resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, işçi kesimi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek alınan fikirlerle Orta Vadeli Programı şekillendirdiklerini ve bu programı hayata geçirdiklerini vurguladı. Programın 3 yıllık bir perspektife sahip olduğunu belirten Yılmaz, programın doğru bir yola girildiğinde hedeflere ulaşmayı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin kalkınmakta olduğunu ve bir üst lige çıkması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Gerçekten kolay değil, bir eşikteyiz. Bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Az önce Özgür Bey söylediği açmazlar aslında bir taraftan da orta gelir tuzağı dediğimiz sadece bize özgü olmayan dünyanın her yerinde yaşanan hadiseler. Orta gelir tuzağının özü şudur. Düşük emekle belli ülkelerle artık rekabet edemez hale gelirsiniz. Yüksek teknolojide de gelişmiş ülkelerle rekabette zorlanırsınız. Dolayısıyla biz bu acılardan elbette düşük gelirle çıkmayacağız. Daha yüksek katma değerler, daha yüksek teknolojik içerikle ve ülkemizin refahını daha kalıcı bir şekilde arttıracak üretim gücüyle çıkacağız. Rekabet gücüyle verimlilikle çıkacağız. Bunun da özü şu daha fazla ihracat, cari açığı daha aşağı çeken rekabetçi bir Türkiye. İş dünyamızın da tam bu noktada hayati bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'CARİ AÇIĞIMIZ 32 MİLYAR DOLARIN ALTINDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cari dengenin neredeyse yarı yarıya iyileştirildiğini ve cari açığın azaltıldığını belirterek, "Geçen yılın ortalarında 60 milyar dolar civarında olan cari açığımız bugün 32 milyar doların altına inmiş durumda. Cari açığı, bir tanımı da şudur değerli arkadaşlar. Yatırımlarınızla, tasarrufunuz arasındaki fark kadar cari açık verirsiniz. Tasarruflarınız yatırımlara yetmiyorsa başka ülkelerin tasarruflarını kullanmak zorunda kalırsınız. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Bu dengeyi yatırımlarımızı azaltarak değil, tasarruflarımızı artırarak kurmak zorundayız. Bu tasarruf kamuyla özelle bütün bir toplum olarak başarmak durumundayız. Sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme için makro tasarruflarımızı arttırmamız gerekiyor. Burada da kamu olarak öncülük yapma gayreti içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ortaya koyduğu vizyonla ve talimatlarla kamuda kapsamlı bir tasarruf programını başlatmış durumdayız. Bu makro hedeflere buradan kamunun daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

'KAMU VE ÖZEL OLARAK DAHA FAZLA TASARRUF EDELİM'

Özel sektörün çalışmalarını ve desteklerini de beklediklerini ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlerin desteğini her anlamda fikir anlamında da ortaya koyacağınız çalışmalar anlamında da bekliyoruz. Kamu ve özel olarak daha fazla tasarruf edelim. Tasarruflarımızı daha üretken alanlara kanalize edelim ki ülkemiz işte orta gelir tuzağı dediğimiz sürecin açmazlarından çıksın ve üst gelir liginde çok daha güçlü bir konuma yükselsin. Kamu ve özel sektörde birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Siyasetin burada mutlaka kutuplaşmadan uzaklaşması milli konularda 85 milyonun ortak menfaatleri konusunda bir araya gelmeyi başarması gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızla sayın ana muhalefet genel başkanı Özgür Özer Bey'in bir araya gelmeleri, görüşmeleri siyasetimiz bakımından da son derece olumlu ve geleceğe dönük umut verici bir gelişme olmuştur. Bunun da devamını diliyoruz" diye konuştu.