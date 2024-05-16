Silahla oynarken, kendini vurdu

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait tabancayla oynayan Leyla A., silahın ateş alması sonucu omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Leyla A., tedaviye alındı. Leyla A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.