Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Bu sırada bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek kısa süreli panik yaşadı. Okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı. Saatler süren arama çalışmasında kanala düşen çocuğa ulaşılmadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Öte yandan polis, kanala düşen çocuğun 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras olduğunu belirledi. Kanala verilen suyun kesilmesiyle Aras'ın cansız bedeni, kanala düştüğü noktanın birkaç kilometre uzağında yosunlara takılmış halde yakınları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Aras'ın cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarıldı. Kanal kıyısında toplanan yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Aras'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.