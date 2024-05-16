Evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kaplıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkma hazırlığında olan kaçak göçmenlerin sırt çantaları ile birlikte Çavuşbey Mahallesi’ndeki bir evde toplandığı belirlendi. Adli makamlardan alınan izinle gece yarısı evde arama yapan polis, aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 13 Suriye ve 3 Irak uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı. Ev sahibi E.G. adlı kadın da gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ve ev sahibi ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.