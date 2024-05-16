Üniversite kampüslerinde açık hava sinema keyfi başlıyor

En iyi film ve dizilerle yıl boyu ekran tutkunlarının yanında olan TV+, eğlenceyi üniversite kampüslerine taşıyor. TV+, mayıs ayı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde açık hava sinema etkinliklerine başlıyor. TV+, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde, 2023 yılının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Oscar ödüllü film “The Holdovers”ı gençlerle bir araya getiriyor. Öğrencilerin, Turkcell’in iç iletişim ve iş veren markası T.Life dünyasını da deneyimleme fırsatını bulacağı etkinliklerde harika bir akşam üniversitelileri bekliyor olacak.

Muhteşem performans Oscar getirdi

Sinema dünyasında çarpıcı yapımlarıyla adından söz ettiren ve her yıl en iyi film kategorisinde bir aday çıkaran "Focus Features’ın yapımcılığını üstlendiği “The Holdovers”, samimi ve akıcı anlatımıyla öne çıkıyor. 96. Oscar Ödülleri'nde Da'Vine Joy Randolph’un muhteşem performansıyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandığı “The Holdovers”, 1970 yılında geçen bir dönem filmi. Film, okul dışında bir hayatı olmayan bir öğretmen, sürekli sorun çıkaran bir öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçenleri anlatıyor.

Açık hava sinema takvimi şöyle:

15 Mayıs Çarşamba- Antalya Akdeniz Üniversitesi

17 Mayıs Cuma- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

20 Mayıs Pazartesi- Adana Çukurova Üniversitesi

21 Mayıs Salı- Gaziantep Üniversitesi

23 Mayıs Perşembe- Eskişehir Teknik Üniversitesi