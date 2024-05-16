Anadolu Sigorta "Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” Seçildi

Kurulduğu günden bu yana sigortacılık alanında yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Anadolu Sigorta, müşterilerinin ihtiyaç duydukları tüm anlarda yanlarında olurken başarılarını ödüllerle pekiştirmeye de devam ediyor.

Anadolu Sigorta; Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma’nın dördüncü defa gerçekleştirdiği Türkiye’nin En itibarlı İş Ortakları Araştırması’nda ödüle layık görüldü. 14 Mayıs’ta Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen törende, B2B Excellence Awards’ta “Sağlık Sigortası” kategorisindeki “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” ödülü, Anadolu Sigorta Sağlık Sigortaları Müdürü Didem Gürgensuyu Ermiş ve Sağlık Tazminat Müdürü Ayşegül Tözeren’e takdim edildi.

B2B Excellence Awards’ta “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nın çalışmaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Kuantum Araştırma tarafından Türkiye temsili 12 ilde 2 bin 800 işletmeyle gerçekleştirilen araştırma sonucu 15 kategoride Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları belirlendi.