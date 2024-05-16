Şirket, bu tür projelere olan duyarlılığını Kızılcahamam'da bulunan huzur evine gerçekleştirdiği anlamlı ziyareti ile bir kez daha gösterdi. Anneler günü haftasında gerçekleştirilen bu özel ziyaret firmanın kendi personeliyle bünyesinde oluşturduğu “Astor Sanat Türk Halk Müziği Korosu” eşliğinde gerçekleştirildi. Astor Enerji çalışanları, huzur evi sakinleri ile birlikte şarkılar söyleyip hoş sohbetler gerçekleştirdi…

Etkinliğe; Huzur Evi Müdürü, Astor Enerji A.Ş. CFO’ su Olcay Doğan, Astor Enerji A.Ş. İç Denetim Müdürü Nevzat Gültekin, Astor Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Yıldız Çalışkan ve Astor Enerji A.Ş. Kurumsal İletişim Departmanı çalışanları katılım sağladı. Ziyarette, huzur evi sakinlerinin ilgi ve isteği üzerine Astor Enerji A.Ş. ekibi, yaklaşan Babalar Günü'nde tekrar ziyaret etme kararı aldı.

“BİR ARAYA GELEREK MUTLULUĞA KATKI”

Astor Enerji A.Ş. CFO’ su Olcay Doğan, bu tür etkinliklerin devamlılığını sağlayarak toplumda pozitif bir etki oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak; “Topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Huzur evi ziyaretimiz, sakinlerimize bir nebze olsun mutluluk ve umut getirebilmek adına gerçekleştirdiğimiz anlamlı bir etkinlikti. Huzur evi sakinlerinin gösterdiği ilgi bizleri son derece memnun etti ve bu tür etkinlikleri devam ettirme kararlılığımızı daha da güçlendirdi. Bu nedenle, yaklaşan Babalar Günü'nde tekrar ziyaret etme kararı aldık ve bu güzel etkinliği sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış olduk. Astor Enerji A.Ş. olarak, topluma katkı sağlama amacıyla sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam etmekte kararlıyız. Astor Ailesi olarak hep birlikte, tüm çalışanlarımızla toplumumuzda fayda sağlamaya yönelik çalışmaların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.