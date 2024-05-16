Sultangazi'de iş yerinde yangın

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, iş yerinin yanındaki diğer iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.