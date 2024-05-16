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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32’nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, çeşitli görevlerin ardından Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevleri yerine getirmiştir. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

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16 May 2024 - 02:25 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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