Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32’nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.
MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR
Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, çeşitli görevlerin ardından Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevleri yerine getirmiştir. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.