- Asayiş

Ankara’da bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi

Ankara’da kaçakçılığın önlenmesine yönelik emniyet güçlerince sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 16 ton bandrolsüz kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara’da bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi mask
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, A.C. ve O.M. isimli kişilerin sürücülüğünü yaptığı TIR’da kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 TIR’da yapılan arama sonucunda; 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak tütüne el konulurken, şüpheliler A.C. ve O.M. isimli sürücülerle ilgili adli işlem başlatıldı.

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16 May 2024 - 02:07 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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