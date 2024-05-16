Ankara’da bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, A.C. ve O.M. isimli kişilerin sürücülüğünü yaptığı TIR’da kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 TIR’da yapılan arama sonucunda; 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak tütüne el konulurken, şüpheliler A.C. ve O.M. isimli sürücülerle ilgili adli işlem başlatıldı.