Gençlik Kampları başvuruları başladı! ?️



Yeni dostluklar kurmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye hazır mısın?



Başvuru ve detaylı bilgi için ➡️ https://t.co/VAWnq3WNHq

Son başvuru tarihi ⏳ 7 Haziran pic.twitter.com/Y1iJG7v9nf

— Gençlik Hizmetleri (@GSBgenclik) May 15, 2024