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Gençlik Kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik Kampları başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik Kampları başvuruları başladı mask

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda:

"Gençlik Kampları başvuruları başladı! Yeni dostluklar kurmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye hazır mısın?

Başvuru ve detaylı bilgi için http://ghgm.gsb.gov.tr

Son başvuru tarihi 7 Haziran" denildi.

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16 May 2024 - 02:02 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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