ABB'den Murat Boz konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:
"9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu değerli sanatçımız Murat Boz'un sevilen şarkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda birlikte yaşayalım!
Tarih:18 Mayıs 2024
Saat:20.00
Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 Atatürk Orman Çiftliği 24.00" denildi.
?? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu değerli sanatçımız @MuratBoz'un sevilen şarkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda birlikte yaşayalım!
?️ 18 Mayıs 2024
? 20.00
Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 ? Atatürk Orman Çiftliği 24.00 pic.twitter.com/sHy972YqtH
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 15, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.