- Yaşam

ABB'den Murat Boz konseri

Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Murat Boz konseri gerçekleştirilecek.

ABB'den Murat Boz konseri mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: 

"9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu değerli sanatçımız Murat Boz'un sevilen şarkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda birlikte yaşayalım!

Tarih:18 Mayıs 2024

Saat:20.00

Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 Atatürk Orman Çiftliği 24.00" denildi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, murat boz, sosyal, 2024, Ankara

16 May 2024 - 01:55 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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