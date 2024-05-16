Alamadıkları ödemeler için İBB binası önünde toplandılar

İBB binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Erhan Güneş, "Bakın bizim iki önemli problemimiz var; bir ödemeler, ödemelerle ilgili İBB bürolarıyla beş yıldır sürekli görüşmeler içerisindeyiz fakat her seferinde bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek bu şekilde süregelen bir durum oldu" dedi. Otobüs sahipleri ile belediye yetkilileri arasında yapılan görüşmede 3 bin 41 araç sahibinde toplamda bir milyon 200 bin lira ödeme yapılacağı kararı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanan Özel Halk Otobüsü sahipleri, İBB'den kendilerine ödeme yapılmadığını belirterek eylem yaptı. Otobüs sahipleri adına konuşan Erhan Güneş, "Biz, Özel Halk Otobüsü esnafı olarak ne istiyoruz? Bakın bizim iki önemli problemimiz var, bir ödemeler. Ödemelerle ilgili, İBB bürolarıyla beş yıldır sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Fakat her seferinde bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek bu şekilde süregelen bir durum oldu. Bu iş artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bizim istediğimiz, İBB bürokratlarından ve Sayın Ekrem başkandan şunu istiyoruz; derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride birikmiş olan 4,5 milyar TL alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemenin yapılacağı esnafa bildirilmesini talep ediyoruz. Biz bürokratların sözüne güvenmiyoruz, biz bürokratlardan söz değil, yazılı resmi açıklama bekliyoruz. Bizim ikinci önemli problemimiz ise biz İETT Genel Müdürlüğü ile çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışma arkadaşlarımıza çok büyük bir mobing uyguluyor. Araçlarımıza şoförler çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor bu mobingin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

" ÖDEMEYLE İLGİLİ SIKINTI DEVAM EDECEK, BUNU NET BİLİN"

Yapılan görüşme sonrası konuşan Erhan Güneş, "İçeride İBB yetkilileri ile 1 saatlik bir görüşme yaptık. Bu görüşme neticesinde bize bu ay ekstra 3 bin 41 araca 400 milyon daha ekstra ödeme yapacaklarını yani 1 milyon 200 bin lira olarak yapacaklarını totalde bu ay için. Temmuz ayı içinde gelir vergileri olduğu için, içerideki hak edişin neredeyse yüzde 50'sini kapatabilecek şekilde ekstra bir ödeme yapacağız dediler. Bu şekilde bir ödeme yapacağız dediler. Tabi bunlar hepsi konuşulanlar, ben kendilerinden yazılı talepte bulundum, tabi ilgili birimlerle konuşmadan hemen yazıyı bana veremeyeceği için bu şekilde söyledi. Özellikle ödemeyle ilgili sıkıntı devam edecek, bunu net bilin. Göksel başkan çıktı, orada bir açıklama yaptı ödemeyle ilgili herhangi bir garanti şu an yok. Temmuz ayında gelecek olan, İBB'ye gelecek olan gelir vergisinden dolayı ekstra bir ödeme yapılacağının sözünü verdiler. Daha sonra İETT Genel Müdürlüğünün Özel Halk Otobüsü camiasına uygulanmış olduğu psikolojik mobing için özellikle araç içi kamerayla ilgili görüşme yapacaklar. Bununla ilgili bu denetimi azaltacaklar, denetimi kaldırmaya çalışacaklar e-denetimi. İkinci bir talebimiz İETT'nin istasyonlarında araçlarımız TÜVTÜRK ile ilgili sıkıntıları söyledik. Dedi ki, siz en azından muayenede zaten para vermiyorsunuz, en azından denetimlerinizi sıklaştırmayın. Her şeye ağır kusur yazıp saatleri kesmeyin. Bununla ilgili birimlere de yazı yazacaklar. Bize tekrar ikinci bir randevu verdiler Haziran'ın 14'ü tekrar yetkililerle görüşeceğiz. Bu görüşme neticesinde bir yol haritası çizecekler. Şu anlık yapabilecekleri şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.