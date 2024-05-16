Kavaklıderem Derneği'nden 19 Mayıs etkinliği

Kavaklıderem Derneği'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"19 MAYIS’I KUĞULU PARK’TA EĞLENEREK KUTLAYACAĞIZ



Kavaklıderem Derneği olarak, Ata’mızın Samsun’a ayak basarak kurtuluş savaşını başlattığı, hepimiz için çok önemli olan 19 Mayıs’ı, Kuğulu Park’ta gün boyunca, şarkılarla, türkülerle, halay çekerek, dans ederek, tam bir şenlik havasında kutlayacağız.

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyük Şehir Belediyesinden aldığımız destekle, 19 Mayıs sabahı Kuğulu Park’ta, Kavaklıderem Derneğinin gün boyunca kullanacağı dev bir sahne kurulacak. Sahnede yer alacak konuk sanatçılarımızla ve park alanı içerisinde oluşturacağımız kitap satış stantları ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını, şenlik havasında yaşayacağız.



SAHNE GÖSTERİLERİ



Sahne gösterilerimiz saat 13.00’de yapılacak açılışın hemen ardından başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, sahneye Denge Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan okul orkestrası çıkacak. Konser alanında okul öğrencilerinin şarkıları devam ederken, Kuğulu Park içerisinde ise Çağdaş Drama Derneğinin aktiviteleri başlayacak. Parkın bir diğer köşesinde ise Türkiye’nin önemli kitapevleri kurulacak stantlarda yazarlarının birbirinden önemli kitaplarının tanıtımını yapacaklar. Stant açan Elma, Pötükare, Nobel, CUMOK, İtalik yayınevlerinin baskıdan yeni çıkan kitaplarının yanında derneğimiz de ikinci el kitap satışı gerçekleştirecek. TEMA her zaman olduğu gibi doğayı sevdirirken, Kavaklıdereli hanımların el emeği mis gibi kurabiyeler de katılımcıları mutlu edecek.



MÜZİK, DANS VE BANDO ŞÖLENİ



Denge Anadolu Lisesi öğrencilerinin hemen ardından sahneyi AFK Kore Dans Grubu alacak. Sonrasında Gülbanu ve Cengiz’in tango gösterisini izleyeceğiz. Saat 15.30 sıralarında sahneye UKULELE Ankara Topluluğu geliyor. Saat 16.15’de müthiş bir sürprizimiz var. Ankara Belediyesi Bandosu park içerisinde muhteşem bir konser sunacak.

Eğlence fırtınasının son durağında ise herkesi coşturacak, Denizaltı Rock grubu yer alıyor. Etkinliklerimizin sonunda Çankaya Belediyesi HOYTUR Halk dansları ekibinin gösterisini kaçırmayın deriz." denildi.