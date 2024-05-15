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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini kınadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kınama mesajı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınayarak, acil şifalar dilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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15 May 2024 - 22:51 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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