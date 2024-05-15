Antalya'ya devam eden Türkiye A Milli Voleybol Takımı ile Japonya maçının ikinci seti sonra erdi. Japonya, 25 - 21 galip geldi
15 May 2024 - 21:05- Spor Güncelleme:
2'nci setin galibi belli oldu
Türkiye A Milli Voleybol Takımı ile Japonya arasında oynanan maçın ikinci seti de sona erdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.