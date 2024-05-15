Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek.”