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Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı.

Robert Fico'ya silahlı saldırı mask

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek.”

# Slovakya, yer, Robert fıco, sosyal, Suıkast

15 May 2024 - 20:05 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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