Rize’de feci kaza; 1 ölü 4 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormancık köyünde meydana geldi. Emine Güven idaresindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, toprak yoldan ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva Erdem (70), Dursun Erdem (72), Gülsüm Çiftçi (64) ile Safiye Ergin (70) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, uçurumdaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla kazazedelerin yanına ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde yaralılardan Sefiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, iplerle sedyeye sabitledikleri yaralıları yaklaşık 150 metre yola taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Sefiye Ergin’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.