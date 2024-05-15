Rize’de feci kaza; 1 ölü 4 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormancık köyünde meydana geldi. Emine Güven idaresindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, toprak yoldan ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva Erdem (70), Dursun Erdem (72), Gülsüm Çiftçi (64) ile Safiye Ergin (70) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, uçurumdaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla kazazedelerin yanına ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde yaralılardan Sefiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, iplerle sedyeye sabitledikleri yaralıları yaklaşık 150 metre yola taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Sefiye Ergin’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.