THY, yeni döneme geçiyor

TKCONNECT, havayolu şirketinin farklılaştırılmış bilet ücretleri de dahil olmak üzere, seyahat acentelerine sağladığı ayrıcalıklar; özel promosyon ücretler, görsellerle desteklenebilir zengin içerikler, fazla bagaj, koltuk seçimi, özel ekipman gibi ek hizmetlere yönelik avantajlı ücretleri içeriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Yeni dağıtım yeteneği platformumuz TKCONNECT, yolcu deneyimlerini geliştirme ve ticari ortaklarımızı destekleme misyonları noktasında önemli bir kilometre taşı olacak. Türk Hava Yolları olarak her zaman ileri teknolojiyi kullanıcı dostu olarak sunma amacımızın bir sonucu olan TKCONNECT’i iş ortaklarımızın ve seyahat acentelerimizin istifadelerine sunuyoruz” dedi.

ANLIK ÜCRET VE EK HİZMETERİ BU SİSTEMDE GÖREBİLECEKLER

TKCONNECT, Türk Hava Yolları’nın geniş iş ortağı ağının ihtiyaçları gözetilerek 3 farklı olanak halinde sunuluyor. TKCONNECT Direkt Bağlantı ile IATA sertifikalı NDC API'leri aracılığıyla Türk Hava Yolları içeriğine erişim ve iş ortaklarının özelleştirilmiş uygulamalar oluşturması olanağı sağlanıyor. İçerik Toplayıcılar aracılığıyla TKCONNECT ile sektör lideri, IATA tescilli, Türk Hava Yolları sertifikalı teknoloji ortakları tarafından sağlanan kolaylaştırılmış bir bağlantı ile Türk Hava Yolları ürün ve hizmetlerine erişim fırsatı sunuluyor. TKCONNECT Kullanıcı Ara Yüzü ile ise rezervasyon, biletleme ve biletleme sonrası hizmetleri basitleştiren kullanıcı dostu web tabanlı rezervasyon portalı ile anlık ücret, envanter ve ek hizmet fırsatları sağlanıyor. TKCONNECT'e dahil olmayan acenteleri, Global Dağıtım Sistemleri (GDS) üzerinden Türk Hava Yolları'nın mevcut içeriğine erişebilmeye devam edecek. Ancak 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla GDS üzerinden yapılan rezervasyonlarda dağıtım maliyetleri açısından ek ücret uygulanacak olup; farklılaştırılmış zengin içerikli ürünlerimize sadece TKCONNECT üzerinden erişilebilecektir.