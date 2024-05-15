Engelli gençlere asker kınası

Kayseri'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 160 engellinin temsili askerlik kınası için Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Törende 160 engellinin ellerine kına yakıldı.

Temsili askerlik kınasının önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Özel yavrularımızın asker olma özlemini Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına vatan millet sevdası adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar" diye konuştu.

Eline kına yakılan down sendromlu Ahmet Köseoğlu, "Çok mutluyum. Askere gidecek olmam nedeniyle de çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Oğlu temsili olarak askere giden anne Fatma Ülkü Köseoğlu ise "Çok mutluyuz. Biraz içimiz buruk. Ahmet, askere gideceğini duyunca çok sevindi ve mutlu oldu. Başka ne denir bilemiyorum" dedi.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı temsili asker kınası etkinliği, müzikli eğlence ile sona erdi.