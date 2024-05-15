AGEYV'den sosyal sorumluluk projesi

Mustafa Kemal Akın tarafından 2020 yılında kurulan AGEYV, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. Seminer sonrasında öğrencilerle bir araya gelen AGEYV, üniversite öğrencileriyle ilk gönüllü toplantılarını düzenledi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileriyle bir araya gelinerek, hayata geçirilecek yardım projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Ankara merkezli AGEYV, "Minik Arkadaşım İle Bir Gün" projesi çerçevesinde, çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuklarla ayda bir defa bir araya gelerek onlara keyifli bir gün yaşatma fırsatı sunuyor. Ayrıca, "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında, her hafta muhtarlıklardan elde edilen bilgilere göre belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmaya devam etmektedir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.