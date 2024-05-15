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AGEYV'den sosyal sorumluluk projesi

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı, toplumda bilinçlilik, duyarlılık ve ileri görüşlülüğü teşvik etmek amacıyla üniversitelerde öğrencilere sosyal sorumluluk seminerleri düzenlemeye başladı.

AGEYV'den sosyal sorumluluk projesi mask
AGEYV'den sosyal sorumluluk projesi
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Mustafa Kemal Akın tarafından 2020 yılında kurulan AGEYV, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. Seminer sonrasında öğrencilerle bir araya gelen AGEYV, üniversite öğrencileriyle ilk gönüllü toplantılarını düzenledi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileriyle bir araya gelinerek, hayata geçirilecek yardım projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

AGEYV'den sosyal sorumluluk projesi

Ankara merkezli AGEYV, "Minik Arkadaşım İle Bir Gün" projesi çerçevesinde, çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuklarla ayda bir defa bir araya gelerek onlara keyifli bir gün yaşatma fırsatı sunuyor. Ayrıca, "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında, her hafta muhtarlıklardan elde edilen bilgilere göre belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmaya devam etmektedir.

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15 May 2024 - 15:14 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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