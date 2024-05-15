Sincan'da dip köşe pırıl pırıl

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 iş başında. Ekipler özellikle çöp konteynerlerinin temizliği için titiz bir çalışma yürütüyor. Önce çöpler alınarak boşaltılan konteynerler, daha sonra özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Bu uygulama periyodik olarak yapılıyor. Böylece kötü koku ve sineklerin önüne geçiliyor.

Bunların yanında altgeçitler ve kaldırımlar köpüklü sularla yıkanarak tertemiz ediliyor. Pazar yerleri, camiler temizleniyor; vatandaşın sağlıklı ortamlarda alışveriş yapması ve ibadet etmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Ekipler, Sincan Belediyesi sorumluluk alanındaki sokak ve caddeleri vakumlu süpürge araçları ile her gün süpürüyor. Mıntıka temizliği ile ekipler doğaya bırakılan atıkları toplayarak Sincan halkına daha sağlıklı bir ortam sağlıyor.