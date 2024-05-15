"Bu iktidar döneminde doğurganlık mümkün değil artmaz"

Türkiye İstatistik Kurumunu 2023 yılı verilerini değerlendiren Gürsel Tekin'in satırbaşları şöyle: "2002'de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, her geçen yıl gerileyerek 2023'te 1,51 seviyesine kadar indi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta yaptığı 'üç çocuk' tavsiyesinin tam tersi bir durum söz konusu. Nüfus artışına rağmen, 2014'te 1 milyon 350 bin olan canlı doğum sayısı, 2023'te 958 bin 408'e geriledi." Bugün bir kez daha Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı doğum verilerini mercek altına alacağız. Rakamlar, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın "üç çocuk" tavsiyesinin tam tersine, ülkemizde doğurganlık oranlarının ciddi şekilde düştüğünü ortaya koyuyor. Bu düşüşün arkasında yatan sebebi, iktidarın uzun zamandır sürdürdüğü ekonomik, siyasi ve sosyal krizlere bağlıyorum." diye konuştu.

Tekin, "Öncelikle doğrudan rakamlara bakalım: 2023 yılında toplam doğurganlık hızı, yani bir kadının doğurgan dönemi boyunca doğurması beklenen ortalama çocuk sayısı 1,51 olarak gerçekleşmiş. 2001 yılında ise bu oran 2,38 çocuktu. 22 yıllık bir süre içinde tam 0,87 puanlık bir düşüş yaşanmış durumda. Bu oran nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un bile altında kaldı. Canlı doğan bebek sayısına baktığımızda da benzer bir eğilim görüyoruz. 2023'te 958 bin 408 bebek dünyaya gelmiş. 2022'deki sayı ise 1 milyon 35 bin 795'ti. Geçtiğimiz sene ile kıyaslandığında 77 bin 387 daha az bebek doğmuş. Nüfus arttığı halde doğum sayılarının düşmesi düşündürücü. Bir başka önemli gösterge de adölesan doğurganlık hızı. 15-19 yaş grubundaki her bin kız çocuğuna düşen ortalama doğum sayısını ifade eden bu oran 2001'de binde 49 iken, 2023'te binde 11'e kadar gerilemiş durumda. Erken yaşta evlilikler ve doğumlar azalmış demek ki." ifadelerini kullandı.