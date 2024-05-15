Düzce’de , Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda yapılan etkinlikte, öğrencilerin hayallerinde, en fazla polisliğin olduğu öğrenildi. Polis sevgisi, öğretmenlerinin hazırladığı videoyla sosyal medyada paylaşılınca, öğrencilere, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz yaptı.

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri, öğrencilerin gelişimi ve sosyal hayata entegre olmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan etkinlikte, miniklerin hayallerindeki meslekleri öğrenmek istedi. Öğrencilerin çoğu, hayallerinde polisliğin olduğunu söyleyince, sınıfta bir köşe oluşturuldu. Öğrenciler, resimler ve maketlerin de olduğu polis köşesinde, polislik mesleğini sevdiklerini söyledi. Öğretmenleri de o anları görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri sosyal medya paylaşımlarını görünce harekete geçti. Trafik şubesi ekipleri, '10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nı da fırsat bilerek okula gidip özel öğrencilere sürpriz yaptı. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren polis ekipleri, ayrıca polis araçlarına da bindirip, gezdirdi.

Özel Eğitim Öğretmeni Özlem Altun Kaya, polislere teşekkür ederek, "Sınıfımızda bir etkinlik yaptık. Çocuklarımıza hayallerindeki meslekleri sorduk. Maketler ve panolar hazırladık. Çocuklarımız, 'Trafik polisi, polis olmak istiyoruz, suçlulardan korumak istiyoruz' diye cevaplar verdiler. Bunu videoya çevirdik. Sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımlarımızı görünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na denk getirerek bize çok büyük sürpriz yaptılar. Hediyeler, pastalar getirmişler. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.