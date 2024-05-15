Uyuşturucu operasyonunda 75 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik il merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 80 ekip, 1000 personel, 10 özel harekât unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile hava destekli gerçekleştirilen operasyon ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda, 10 kilo 500 gram çeşitli türevlerde uyuşturucu madde, 8 bin 350 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 1357 adet kâğıda emdirilmiş 550 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 100 kök kenevir, 8 adet hassas terazi, 16 adet tabanca, 3 adet tüfek ile 270 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi. 42 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 4 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan, 29 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan soruşturma başlatıldı.