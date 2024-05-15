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İmamoğlu müjdeyi verdi

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten HPV aşısı uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu müjdeyi verdi mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullulara müjdeyi verdi. 

Ekrem İmamoğlu HPV aşısının ücretsiz olacağını ve başvurularının da başladığını açıkladı.

İmamoğlu;

"Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;

https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/

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15 May 2024 - 12:43 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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