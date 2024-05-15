İmamoğlu müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullulara müjdeyi verdi.

Ekrem İmamoğlu HPV aşısının ücretsiz olacağını ve başvurularının da başladığını açıkladı.

İmamoğlu;

"Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru;

https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/