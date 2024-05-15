BİK Analitik’in kalitesi tescillendi

Basın İlan Kurumu’nun görev alanında bulunan resmi ilan yayımıyla ilgili internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ölçen BİK Analitik, TS ISO/IEC 25051 Standardı Belgelendirmesi için Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) yaptığı başvurunun sonucunu aldı. BİK Analitik, yazılım paketlerinin kalite gereksinimlerini, bu paketlerin test dokümanlarının özelliklerini ve yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatları belirleyen uluslararası bir standart olan TS ISO/IEC 25051 belgesini alarak kalitesini kanıtladı.

TS ISO/IEC 25051 standardı belgesi için başvuru, 23 Kasım 2023 tarihinde TSE'ye yapıldı. Başvurunun ardından, Kurum üst yönetimi ve ilgili müdürlükler uyum süreci ve denetleme ile ilgili hazırlık sürecini tamamladı.

Belgelendirmenin ilk aşaması olan test sürecinde gerekli belgeler ve test senaryoları hazırlandı. BİK Analitik uygulamasının fonksiyonel test senaryoları 20 Şubat 2024 tarihinde TSE'ye gönderildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı.

26 Nisan 2024 tarihinde Kurumumuz Genel Müdürlüğü'nde TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetimi olumlu sonuçlandıktan sonra evraklar TSE komitesine sunuldu.

TSE'nin 13 Mayıs 2024 tarihli komite toplantısında TS ISO/IEC 25051 standardı belgesini almayı hak eden BİK Analitik, 15 Mayıs 2024 tarihinde TSE'nin web sitesinde bulunan TSE Belgeli Firmalar Sorgulama bölümünde listelendi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, BİK Analitik'in TS ISO/IEC 25051 standardı belgesini almasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Başlangıçtan beri kararlı, sabırlı ve bilinçli adımlarla ilerlemeyi prensip edindik. BİK Analitik, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlaması kadar kritik bir konudur. Adil dağıtımın ve mesleki niteliklerin ölçülmesinin anahtarı bu yazılımda yatmaktadır. BİK Analitik'in yerli ve milli olması, Kurumumuzun özel bir hizmeti olan ölçümlerini yapması onu değerli kılmaktadır. Mesleki yetkinlikleri belirlerken BİK Analitik en büyük destekçimiz olacaktır. Sahada görevlerini layıkıyla yerine getiren internet haber sitelerimizin, harekete geçmemizi sabırsızlıkla beklediklerinin farkındayım. Acele etmeyecek, ancak hata yapmamak için özen göstereceğiz. İlk olarak BİK Analitik markasını güvence altına aldık, ardından kalite belgesini edindik. Şimdi son aşamaya geldik ve uluslararası bir denetim firmasından dünya genelinde kabul gören bir rapor almayı hedefliyoruz. Kendimize ve BİK Analitik'e olan güvenimiz tamdır. Bu belgeleri ve raporları almak, sadece başkalarını ikna etmek değil, bizimle aynı hedefe yürüyen paydaşlarımızın memnuniyetini kazanmak için yapılmaktadır. TS ISO/IEC 25051 standardı belgesinin, Kurumumuz ve sektörümüze katkı sağlamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.