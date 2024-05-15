Çaldığı araçla kaçtı

Tekirdağ Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde yaşayan G.A., önceki gün jandarmaya müracaat edip, 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını bildirdi. İhbarla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtlarından otomobilde sahte plaka bulunduğunu ve Sofular üzerinden Çorlu ilçesine gittiğini belirledi. Kamera kayıtlarından yapılan incelemede ise çalıntı otomobilde A.K. ve U.A.'nın olduğu tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra seyir halinde olduğu saptanan otomobil, JASAT tarafından dronla havadan takibe alındı. Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymayıp devam ettiği otomobil, havadan ve karadan, uzun süren takip sonunda durduruldu. Otomobildeki A.K. yakalanıp gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer hırsızlık şüphelisi U.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çalıntı otomobille kaçan sürücünün takip ve yakalanma anları da dron kamerasıyla kayıt altına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.