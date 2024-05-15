İzinsiz gösteride güvenlik güçlerine saldıranlara operasyon

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, 2 Nisan'da düzenlenen izinsiz gösteride çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerine taş, metal sandalye, kül tablası ve flama sopası ile saldıran 19 şüpheli daha belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şüphelilerden 14'ü, polisin operasyonu ile yakalandı. Diğer şüpheliler aranırken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.