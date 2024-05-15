- Asayiş

İzinsiz gösteride güvenlik güçlerine saldıranlara operasyon

İzmir'de izinsiz gösteri düzenleyip, güvenlik güçlerine taş, metal sandalye, kül tablası ve flama sopası ile saldıran 19 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzinsiz gösteride güvenlik güçlerine saldıranlara operasyon mask
İzinsiz gösteride güvenlik güçlerine saldıranlara operasyon
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Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, 2 Nisan'da düzenlenen izinsiz gösteride çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerine taş, metal sandalye, kül tablası ve flama sopası ile saldıran 19 şüpheli daha belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şüphelilerden 14'ü, polisin operasyonu ile yakalandı. Diğer şüpheliler aranırken, soruşturma sürüyor.

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15 May 2024 - 11:55 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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