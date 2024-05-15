Otomobil park halindeki TIR’a çarptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Muzahattin Ünlü (54) yönetimindeki 60 KR 684 plakalı otomobil, yol kenarına park edilen Adem Koçoğlu’nun kullandığı 51 ABY 383 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ünlü yaralanırken, araçta sıkışan ağabeyi Şükrü Ünlü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muzahattin Ünlü sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Şükrü Ünlü’nün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. TIR şoförü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıyan kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.