Yavru kediye anne oldu

Ahmet Cengiz'in köpeği Prenses, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor. Gün içerisinde neredeyse hiç ayrılmayan ikiliyi görenler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydediyor. Prenses'i kısırlaştırdıklarını söyleyen Ahmet Cengiz, "5 yaşına girdikten sonra, pansiyonda, hep odaların olduğu yerde duruyordu, yanımıza gelmiyordu. Sonra baktık ki bir kedi yavrusunu almış, kendi yavrusu gibi ilgileniyor. Sonrasında hiç anne olamayan Prenses'in memelerinden süt gelmeye başladığını ve yavru kediyi emzirdiğini gördük" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.