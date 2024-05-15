Dubai’deki fintek fuarına yoğun ilgi

Başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getiren Seamless Dubai’de Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil ediliyor. Fuarda, Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri boy gösteriyor. İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirket olarak bu yıl ilk defa Seamless Dubai etkinliğine katılma fırsatı bulduklarını kaydederek, “Finansal teknolojiler alanında kendimizi geliştirmek ve yenilikçi çözümler sağlamak amacıyla önemli etkinliklerde yer almaya özen gösteriyoruz. Seamless, bankacılıktan, e-ticarete, teknolojiden marketinge kadar birçok farklı alandan uzmanı bir araya getirdi. Dünya’nın farklı yerlerindeki paydaşlarımızla bir araya gelerek onlara sunduğumuz çözümlerle uluslararası iş birliklerine imza atma fırsatı yakalıyoruz. Dubai’deki bu buluşmada sektördeki yenilikleri yakalayarak, güzel iş birlikleri ile ülkemize döneceğimize inanıyoruz” dedi.

‘ŞİRKETİMİZE GÖSTERİLEN İLGİ YATIRIMLARIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYDU’

Fuarda İninal’e olan yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Balcı, “Seamless Dubai’de, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde katılımcılardan Türk şirketleri ve sundukları hizmetler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları yönünde geri bildirimler aldık. Bu, İninal'ın mevcut kullanıcı sayısı ve sektördeki bilgi ve deneyiminin uluslararası arenada ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi ve birçok iş birliği yapma fırsatı bulduk. Etkinlikte şirketimize gösterilen ilgi, bu bölgedeki yatırımlarımızı artırmamız gerektiğini açıkça ortaya koydu. Son yıllarda Türkiye’deki fintek yatırımlarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Şirketlerimizi geliştirmek adına global iş modellerini yakından takip etmemiz ve rekabetçi ürünler sunmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Böylelikle her bir kıymetli Türk şirketini global arenada lider pozisyonlarda göreceğimize inancımız tam” diye konuştu.

25 binden fazla ziyaretçinin yüzlerce firma ve start-up ile buluşacağı fuar, orta doğu pazar dinamiklerine odaklanarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeleri katılımcılarla tartışmayı amaçlıyor. B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne olacak organizasyon 16 Mayıs’a kadar devam edecek.