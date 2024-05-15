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"12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

"12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" mask

ırMilli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformlarından gerçekleşen operasyon hakkında paylaşımda bulundu

MSB: "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" 

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15 May 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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