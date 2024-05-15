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Tarihi Mısır Çarşısında yangın

İstanbul Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

15 May 2024 - 11:25 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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