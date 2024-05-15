Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 aracı durdurdu. Bu araçlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 11 araç yediemin otoparkına çekildi. Diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edildi.
Operasyon anları jandarma kamerası tarafından kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.