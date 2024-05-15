Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 aracı durdurdu. Bu araçlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 11 araç yediemin otoparkına çekildi. Diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edildi.

Operasyon anları jandarma kamerası tarafından kaydedildi.