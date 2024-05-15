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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Edirne'de son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Operasyon anları jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu mask
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 aracı durdurdu. Bu araçlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 11 araç yediemin otoparkına çekildi. Diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edildi.

Operasyon anları jandarma kamerası tarafından kaydedildi.

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15 May 2024 - 11:23 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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