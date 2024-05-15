Sinir krizi geçirdi, arkadaşları zor sakinleştirdi

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. Mavi Takım, ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım'ı 12-7 yendi

Parkurda Hilmicem'e karşı oyunu kaybeden Yunus Emre sinir krizi geçirerek ortalığı dağıttı. Parkurdaki nesneleri yerinden söküp etrafa atan Yunus Emre'ye takım arkadaşları bağırarak sakin olmasını söyledi.

Kimseyi dinlemeyen Yunus Emre etrafa eline ne geçtiyse fırlatmaya devam etti ve güçlükle sakinleşti.

Mavi Takım'ın oyunu neden kaybettiği sorulan Yunus Emre, "Bu yenilgi benim hatalarım yüzünden olmadı. Kendime bir türlü gelemedim. Bütün arkadaşlarım harika mücadele etti. Ogeday sakatlandı, Batuhan elinden geleni yaptı ama ben 3'te sadece 1 kazanabildim. Böylece oyun gitti. Yarın gelip aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve üçüncü dokunulmazlığı alacağız" dedi.

Zor günler geçiren Avatar Atakan, "Şu anda bir düşüşteyim, ama bu düşüşün ardından bir yükseliş geleceğine inanıyorum. Yeniden potaya girebilirim. Sanki ilahi bir el bana dokunuyor ve işler yolunda gitmiyor. Belki de nazar var, bilemiyorum. Sevenlerimden dua bekliyorum," dedi.

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım'da Damlacan 2, Aleyna ise 4 oy aldı. En çok oyu alan Aleyna, bu haftanın Özgür'den sonra ikinci eleme adayı olarak belirlendi.